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Почему кашель остается надолго даже после выздоровления

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане многие люди, переболевшие коронавирусом жалуются на непреходящий кашель. Об этом сообщает Республиканский штаб по борьбе с COVID.

"Есть такая проблема - постковидное состояние. У более 80 процентов переболевших COVID-19 сохраняются симптомы до трех месяцев и более. Особенность мутации штамма COVID-19 в том, что он чаще вызывает не пневмонию, а картину бронхита. И у них кашель сохранятся, и этих пациентов нужно лечить", - сообщил доктор медицинских наук, профессор, руководитель отдела пульмонологии и аллергологии с блоком интенсивной пульмонологии НЦКТ Талант Сооронбаев.


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URL: https://www.vb.kg/413527
Теги:
Кыргызстан, здоровье, COVID-19
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