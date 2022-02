Подросток, начал продавать мерч с курящим марихуану Илоном Маском

19-летний американец Джек Суини, который с помощью специального бота следил за перемещениями бизнес-джета Илона Маска, начал продавать мерч с курящим марихуану миллиардером, чтобы финансировать свой проект. Об этом пишет Insider.

Новый проект Суини называется Ground Control, с его помощью он планируется монетизировать Twitter-аккаунт @ElonJet. В ассортименте - футболки, худи, лонгсливы и стикеры, на которых изображен курящий марихуану Маск на съемках подкаста Джо Рогана в 2018 году.

Кроме фотографии, на многих товарах есть подпись "Я знаю, как высоко находится Илон" (I know how high Elon is). В английском языке одно из значений слова high - "под кайфом".

"Пока продаж не так много, но у меня есть несколько пожертвований и AdSense [программа монетизации от Google]", - сказал Суини.

Аккаунт Twitter, в котором Суини рассказывает о перелетах Маска, стал виральным. Предприниматель даже предлагал подростку $5 тыс., чтобы тот его закрыл, но Суини отказался и потребовал $50 тыс. или возможность пройти стажировку в одной из его компаний. Однако позже подросток получил предложение о работе от главы компании Stratos Jet Charters Джоэла Томаса.

Маск говорил, что аккаунты в соцсетях, которые рассказывают о его передвижениях, "становятся проблемой его безопасности".

Источник:Inc