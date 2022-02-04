Более 23 тысяч граждан КР подали заявление о выборе налогового режима

В налоговые органы поступили 23 тысячи 272 заявления от налогоплательщиков о выборе налогового режима в связи с введением нового Налогового кодекса Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, на общий налоговый режим перешли 1 тыс. 136 налогоплательщиков, на упрощенную систему налогообложения на основе единого налога – 22 тыс. 136, в том числе 14 тыс. 775 – на единый налог, 7 тыс. 295 – на единый налог с нулевой ставкой, 66 субъектов – на единый налог с режимом условного начисления НДС.

"Напомним, до 28 января 2022 года в налоговый орган с заявлением о выборе налогового режима необходимо было обратиться плательщикам, которые до 31 декабря 2021 года уплачивали налоги на основе обязательного патента, налогового контракта, налога с розничных продаж. Данные категории плательщиков могли выбрать единый налог или общий налоговый режим. Уплачивающие налоги на общем налоговом режиме и не являющиеся плательщиками НДС могли выбрать режим уплаты налогов – единый налог. Отметим, что "Единые окна" налоговых органов, а также Центр обслуживания предпринимателей г. Бишкек с 20 января в связи с принятием нового Налогового кодекса работали в усиленном режиме работы по обслуживанию налогоплательщиков – в рабочие дни до 23-00 часов, в выходные дни – с 9-00 до 18-00 часов", - говорится в сообщении налоговой службы.