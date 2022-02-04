Россия сразу на четверть сократила экспорт пшеницы и ячменя

К концу января Россия резко сократила вывоз зерновых (пшеницы, ячменя, кукурузы) за рубеж - на 25–30% в натуральном выражении. Об этом сказано в аналитической справке Минсельхоза, который использовал данные Федеральной таможенной службы (ФТС) с июля. "Известия" ознакомились с документом.

Последние несколько лет вывоз зерновых из РФ так значительно не сокращался, отметили эксперты. Но тому есть причины: в этом сельскохозяйственном году (с 1 июля 2021 года по 1 июля 2022 года) в РФ на 10% снизился урожай зерновых.

Плюс аграрии неохотно продают сырье на экспорт: после введения плавающей пошлины это стало невыгодно. Запасы зерна, которые появятся из-за его низкого вывоза, могут послужить дополнительным стабилизирующим фактором для внутреннего рынка, сказали журналистам в Минсельхозе.