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Россия сразу на четверть сократила экспорт пшеницы и ячменя

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К концу января Россия резко сократила вывоз зерновых (пшеницы, ячменя, кукурузы) за рубеж - на 25–30% в натуральном выражении. Об этом сказано в аналитической справке Минсельхоза, который использовал данные Федеральной таможенной службы (ФТС) с июля. "Известия" ознакомились с документом.

Последние несколько лет вывоз зерновых из РФ так значительно не сокращался, отметили эксперты. Но тому есть причины: в этом сельскохозяйственном году (с 1 июля 2021 года по 1 июля 2022 года) в РФ на 10% снизился урожай зерновых.

Плюс аграрии неохотно продают сырье на экспорт: после введения плавающей пошлины это стало невыгодно. Запасы зерна, которые появятся из-за его низкого вывоза, могут послужить дополнительным стабилизирующим фактором для внутреннего рынка, сказали журналистам в Минсельхозе.


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URL: https://www.vb.kg/413535
Теги:
Россия, экспорт, урожай, зерновые
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