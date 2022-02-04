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Полным ходом идет реализация проекта железной дороги "Балыкчы-Кочкор"

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- Назгуль Абдыразакова
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В настоящее время государственное предприятие "Национальная компания "Кыргыз темир жолу" ведет работу по реализации проекта строительства железной дороги "Балыкчы-Кочкор-Кара-Кече". Об этом сообщает пресс-служба компании.

По ее данным, строительная длина планируемой железной дороги составляет 186,3 км и подразделяется на 2 участка:

1. Участок Балыкчы-Кочкор, общая протяженность составляет около 63 км.

2. Участок Кочкор-Кара-Кече, общая протяженность составляет около 124 км.

"Первым этапом реализации данного проекта планируется приступить к строительству на участке "Балыкчы-Кочкор" протяженностью около 63 км. 2 февраля 2022 года совершен совместный выезд рабочей группы ГП "НК "Кыргыз темир жолу" и разработчиков ТЭО на место, для изучения предположительного маршрута прохождения железной дороги. В ходе выезда рабочей группы, проведен детальный визуальный осмотр предполагаемого маршрута железной дороги по итогам которого внесены предложения исполнителю работ изучить в рамках ТЭО оптимальный маршрут с учетом проводимой вблизи предполагаемого маршрута реабилитации автомобильных дорог Север-Юг и Балыкчы-Боконбаево-Каракол" - говорится в сообщении предприятия.

Справка: Проект железной дороги "Балыкчы-Кочкор-Кара-Кече" позволит обеспечить перевозку угля от месторождения Кара-Кече до ТЭЦ Бишкек и других северных регионов страны железнодорожным транспортом. В перспективе развития железной дороги в Кыргызской Республике этот участок будет соединять северные и южные области страны.


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URL: https://www.vb.kg/413536
Теги:
Балыкчы, железная дорога, Нарын, строительство
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