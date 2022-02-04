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В Бишкеке подростки гуляли по крыше школы (видео)

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке подростки залезли на крышу школы № 2. Об этом сообщили в Инстаграмме в группе black_list.kg очевидцы, которые засняли на видео, как трое школьников с рюкзаками гуляют по крыше трехэтажного здания.

"Турусбекова/Рыскулова дети гуляют по крыше! Вызвали "102", т.к. телефон школы никто не брал. Кто был бы крайним, если бы они упали", - написал автор видео.

В управлении образования мэрии, которое, кстати, также находится в этом здании, сразу же отреагировали на сообщение в социальных сетях, поблагодарили автора видео, пообещав разобраться в ситуации.

"По данному инциденту ведутся соответствующие работы, после дадим официальный ответ. Автору видео спасибо огромное за информационную помощь", - написали специалисты управления.


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URL: https://www.vb.kg/413540
Теги:
образование, школа, Бишкек
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