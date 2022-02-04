Банкир Михаил Надель работает в Великобритании под другим именем

Согласно документам британской компании, 53-летний Строгонов, который в корпоративных документах назвал себя россиянином, проживающим в Италии, похоже, не занимал никаких других руководящих должностей. Бизнес, который он зарегистрировал в 2018 году - Dzing Finance Ltd., - был лишь одной из сотен фирм, которым управление финансового надзора разрешило обрабатывать платежи и хранить средства клиентов.

Чего документы не раскрывали, так это другой личности Строгонова. Под именем Михаил Надель он был председателем и держателем контрольного пакета акций крупнейшего банка Кыргызстана, пока власти не захватили его в 2010 году на фоне политического кризиса в центральноазиатской стране. Он был заочно осужден и приговорен к 16 годам лишения свободы за мошенничество и отмывание денег в АзияУниверсалБанк (АУБ). Global Witness, лондонская антикоррупционная группа, заявила в отчете, что он, возможно, был причастен к широкомасштабным нарушениям, в то время как Международный валютный фонд указал на "крупномасштабную преступную деятельность" в фирме.

Надель отрицает какие-либо правонарушения в АУБ. Он всегда утверждал, что обвинения, выдвинутые против него, были злонамеренными и политически мотивированными, написал Стивен Фрэнсис, юрист Addleshaw Goddard LLP, представляющий Dzing, в ответе по электронной почте на вопросы Bloomberg. Надель направил вопросы Фрэнсису.

Тем не менее его участие в платежной фирме, уполномоченной Великобританией, - потенциально замаскированное использованием псевдонима - показывает, как быстрорастущий, слабо регулируемый сектор может бороться с корпоративным управлением. Расследование Bloomberg, проведенное в январе, показало, как десятки проблемных учреждений, занимающихся электронными деньгами, или EMI, теперь помогают перемещать около 1,4 миллиарда фунтов стерлингов (1,9 миллиарда долларов) каждый день.

"Я очень удивлен, что Надель связан с фирмой, уполномоченной Великобританией, учитывая его послужной список в АУБ, - сказал Том Мейн, научный сотрудник Эксетерского университета, работавший над отчетом Global Witness. Использует ли он два имени, "чтобы избежать проверки, которая, несомненно, последовала бы, если бы регулирующие органы узнали о его причастности?"

Источник: bloomberg

Напомним, Михаил Надель - российский бизнесмен, приобретший в 1998 году вместе с другими инвесторами 100% акций ОАО "АУБ" (в то время являвшегося дочерним предприятием банка, зарегистрированного на острове Самоа "Международного Бизнес Банка"). С 1998 по 2010 год Надель являлся председателем совета директоров банка. В 2010 году после проведенного расследования о деятельности ОАО "АУБ" он был осужден кыргызским судом по фактам мошенничества и отмывания денег и приговорен к 16 годам лишения свободы заочно.