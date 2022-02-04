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Новый суперштамм ВИЧ обнаружили в Нидерландах

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- Айжан Мамбеталиева
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Ученые из Оксфордского университета сообщили о новом, особо заразном штамме ВИЧ, выявленном в Нидерландах, передает издание Daily Mail.

В материале говорится, что новый суперштамм быстрее распространяется и вдвое агрессивнее - клинические последствия появляются уже через 9 месяцев после заражения. Сообщается, что новый штамм, названный вариантом VB, заразил не менее 109 человек.

Новый штамм повреждает иммунную систему и ослабляет способность человека бороться с повседневными инфекциями и болезнями быстрее, чем предыдущие версии вируса. Соответственно, это означает, что у тех, кто заразится этим штаммом, СПИД может развиться быстрее.

По данным исследователей, вариант VB также имеет вирусную нагрузку в 3,5-5,5 раза выше, чем текущий штамм ВИЧ, а это означает, что инфицированные люди с большей вероятностью передают вирус другим. Однако после начала лечения люди с этим вариантом имели такие же показатели восстановления иммунной системы и выживаемости, как и люди, инфицированные другими штаммами ВИЧ.

Ученые пока не знают, насколько этот вариант более трансмиссивен и вреден для иммунной системы. Они отметили, что люди, инфицированные этим штаммом, имели те же характеристики, включая возраст и пол, что и другие люди, живущие с ВИЧ в Нидерландах.


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URL: https://www.vb.kg/413547
Теги:
ВИЧ/СПИД, Нидерланды, новости мира
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