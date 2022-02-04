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Процесс регистрации вакцины "Спутник V" идет хорошо

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- Айжан Мамбеталиева
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Об этом заявила представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в РФ Мелита Вуйнович. Она сказала, что оптимистично настроена по поводу регистрации российской вакцины и что этот процесс идет очень хорошо.

Госпожа Вуйнович рассказала, что ВОЗ получила необходимые для регистрации вакцины документы 30 декабря 2021 года.

"Конечно, спекулировать не буду... но с декабря месяца, даже с ноября месяца процесс идет очень хорошо, я очень ожидаю, что процесс закончится",- заявила она в эфире "России 24".

По словам Вуйнович, даже в случае одобрения ВОЗ российской вакцины некоторые страны все равно смогут запрещать въезд привитым этим препаратом.

"Спутник V" признан более чем в 60 странах мира, по всему миру было поставлено более 400 миллионов доз российской вакцины. Мелита Вуйнович надеется, что процесс регистрации препарата в ВОЗ закончится в 2022 году. Эксперты организации могут посетить Россию в рамках процесса одобрения "Спутника V" в феврале.


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URL: https://www.vb.kg/413549
Теги:
вакцина, ВОЗ, Россия, COVID-19, Спутник V, вакцинация
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