Куб из чистого золота установлен в Центральном парке Нью-Йорка

В Центральном парке Нью-Йорка презентовали скульптуру в форме золотого куба, сообщает издание Artnet.

Автором работы стал немецкий художник Никлас Кастелло. Концептуальная инсталляция получила название "Основа мира". Она выполнена из 186 килограммов чистого золота общей стоимостью 11,7 миллиона долларов. Произведение искусства отлили на заводе в швейцарском городе Арау.

В течение дня скульптура находилась в парке под усиленной охраной, после чего золотой куб перевезли на Уолл-стрит, где проходил частный ужин. Кстати, вместе с "Основой мира" художник представил собственную криптовалюту CAST, а также объявил об NFT-аукционе, который пройдет 21 февраля.