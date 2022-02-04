Погода
$ 84.75 - 84.91
€ 94.00 - 95.50

Куб из чистого золота установлен в Центральном парке Нью-Йорка

126  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Центральном парке Нью-Йорка презентовали скульптуру в форме золотого куба, сообщает издание Artnet.

Автором работы стал немецкий художник Никлас Кастелло. Концептуальная инсталляция получила название "Основа мира". Она выполнена из 186 килограммов чистого золота общей стоимостью 11,7 миллиона долларов. Произведение искусства отлили на заводе в швейцарском городе Арау.

В течение дня скульптура находилась в парке под усиленной охраной, после чего золотой куб перевезли на Уолл-стрит, где проходил частный ужин. Кстати, вместе с "Основой мира" художник представил собственную криптовалюту CAST, а также объявил об NFT-аукционе, который пройдет 21 февраля.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/413555
Теги:
США, Нью-Йорк, мировые новости
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  