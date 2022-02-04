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В Таиланде обнаружили новый вид тарантула

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Новый вид тарантула обнаружен в провинции Так. Как отмечается в размещенном в четверг сообщении Университета Кхонкен, последний раз новый вид этого паука был найден в Азии 104 года назад. Об этом пишет ТАСС.

По словам сделавшей открытие группы исследователей, состоящей из представителей Университетов Кхонкен и Касетсарт, а также независимых ученых, новый вид отличается от других пауков, в частности, тем, что проживает внутри бамбука. Особь назвали Taksinus bambus - в честь короля Таксина, правившего в XVII веке, и места обитания тарантула. Вместе с тем это первый новый вид паука, найденный в провинции Так.

Паук был обнаружен в бамбуковых лесах на высоте 1 тыс. м над уровнем моря благодаря YouTube-блогеру, который опубликовал фотографию особи в Facebook. После этого группа исследователей отправилась в провинцию Так, чтобы вместе с ним найти паука. Специалисты отмечают, что, хотя особь проживает в труднодоступной местности, в настоящее время в Таиланде остался только 31% нетронутых лесных массивов, и это представляет риск для существования этого вида.


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URL: https://www.vb.kg/413560
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