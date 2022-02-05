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Разыскивается житель Сокулуского района Кудайбергенов Насиркан

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- Назгуль Абдыразакова
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ОВД Сокулуского района просит оказать помощь в розыске без вести пропавшего Кудайбергенова Насиркана 1941 года рождения проживающая по адресу село Шалта, который вышел из дома 2 февраля 2022 года и не вернулся .

Приметы: рост примерно 175-180 см, глаза черные, волосы короткие седые.

Был одет: Безрукавка черного цвета, галоши черного цвета, спортивные штаны, головной убор "Тумак".

Просьба всем, кто владеет, какой либо информацией о данном лице, сообщить по телефонам: деж. часть ГУВД Чуйской области (0312) 43-01-27,(0312) 43-88-85, деж. часть ОВД Сокулуского района (0312) 60-75-67, 0558 86 14 86,0709 35 35 29 (группа розыска).


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URL: https://www.vb.kg/413562
Теги:
розыск
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