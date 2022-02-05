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В Аламудунском районе задержали вора

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- Назгуль Абдыразакова
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В Аламудунском районе задержан разыскиваемый мужчина. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области. По ее данным в ходе принятых оперативно-розыскных мероприятий проведенных в рамках проводимых рейдовых мероприятий под наименованием "ВОР" сотрудниками УУУР ГУВД Чуйской области и ОВД Аламудунского района задержан ранее разыскиваемый органами внутренних дел А.И., 1993 года рождения за совершения преступления предусмотренного статьей 205 (Кража) УК КР по материалам досудебного производства зарегистрированного еще в апреле месяце 2021 года. В настоящее время мужчина передан в следственную службу ОВД Аламудунского района, - говорится в сообщении управления.


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URL: https://www.vb.kg/413566
Теги:
Аламудунский район, задержание, кража
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