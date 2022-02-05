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Отец избитого мальчика рассказал, кто издевался над ребенком (видео)

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане, 3 февраля в больницу города Шопокова Сокулукского района Чуйской области с тяжелыми травмами, следами избиения, ожогов и других травм попал двухлетний мальчик.

В соцсетях появилось видео на котором отец ребенка сообщает, что издевательства над мальчиком проводил хозяин на которого работали он с женой. По словам мужчины, работодатель систематически избивал его, жену и ребенка.

Выяснилось, что истязатель ножом отрезал мальчику часть полового члена, пытался прижечь пальцы на плите.

В пресс-службе ГУВД Чуйской области, сообщают, что факт был зарегистрирован ОВД Сокулукского района, по признакам преступления предусмотренного ст.138 (Истязание) УК КР возбуждено уголовное дело, назначены необходимые экспертизы. Следствием собираются все данные и проверяются.

В ходе проведения необходимых следственно-оперативных мероприятий сотрудниками милиции задержан и водворен в ИВС гражданин С.А. 1987 года рождения житель Сокулукского района Чуйской области, который подозревается в совершении данного преступления.

По предварительным данным родители ребенка работали у местного жителя (работодатель) присматривая за скотом. Имеются данные, что у этой семейной пары еще ранее возникли задолженности перед работодателем.

По показаниям женщины телесные повреждения ребенку нанесены ее сожителем, с которым она сожительствовала в последнее время. Расследование по данному факту продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/413569
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