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Президент Садыр Жапаров на церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине

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- Бакыт Стамов
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Президент КР Садыр Жапаров вчера, 4 февраля, принял участие в торжественной церемонии открытия XXIV Зимних Олимпийских игр, состоявшихся в Пекине. Об этом сообщается на официальном сайте президента.

Мероприятие состоялось в Пекинском национальном стадионе, также известном как "Птичье гнездо".

Присутствовавшим и гостям церемонии, в числе которых были лидеры зарубежных стран, представители иностранных делегаций и главы международных организаций - продемонстрировали театральные действия и красочное шоу с использованием современных технологий и спецэффектов.

В параде спортсменов принял участие горнолыжник от Кыргызстана Максим Гордеев, прошедший по стадиону с флагом Кыргызстана.

В завершение церемонии Председатель КНР Си Цзиньпин объявил игры открытыми.

Напомним, что по приглашению китайской стороны Президент Садыр Жапаров совершает рабочий визит в КНР, в рамках которого посетил официальную церемонию открытия Зимних Олимпийских игр-2022.


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URL: https://www.vb.kg/413570
Теги:
Китай, горнолыжный спорт, Олимпийские игры, Садыр Жапаров
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