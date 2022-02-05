Президент Садыр Жапаров на церемонии открытия Олимпийских игр в Пекине

Президент КР Садыр Жапаров вчера, 4 февраля, принял участие в торжественной церемонии открытия XXIV Зимних Олимпийских игр, состоявшихся в Пекине. Об этом сообщается на официальном сайте президента.

Мероприятие состоялось в Пекинском национальном стадионе, также известном как "Птичье гнездо".

Присутствовавшим и гостям церемонии, в числе которых были лидеры зарубежных стран, представители иностранных делегаций и главы международных организаций - продемонстрировали театральные действия и красочное шоу с использованием современных технологий и спецэффектов.

В параде спортсменов принял участие горнолыжник от Кыргызстана Максим Гордеев, прошедший по стадиону с флагом Кыргызстана.

В завершение церемонии Председатель КНР Си Цзиньпин объявил игры открытыми.

Напомним, что по приглашению китайской стороны Президент Садыр Жапаров совершает рабочий визит в КНР, в рамках которого посетил официальную церемонию открытия Зимних Олимпийских игр-2022.