В КР более 23 тысяч предпринимателей выбрали налоговый режима

В Кыргызстане в налоговые органы поступили 23 тыс. 272 заявления от налогоплательщиков о выборе налогового режима в связи с введением нового Налогового кодекса КР. Сообщает пресс-служба ГНС.

Из них на общий налоговый режим перешли 1 тысяча 136 налогоплательщиков, на упрощенную систему налогообложения на основе единого налога – 22 тысячи 136, в том числе 14 тысяч 775 – на единый налог, 7 тысяч 295 – на единый налог с нулевой ставкой, 66 субъектов – на единый налог с режимом условного начисления НДС.

Напомним, до 28 января 2022 года в налоговый орган с заявлением о выборе налогового режима необходимо было обратиться плательщикам, которые до 31 декабря 2021 года уплачивали налоги на основе обязательного патента, налогового контракта, налога с розничных продаж.

Эти категории плательщиков могли выбрать единый налог или общий налоговый режим.

Уплачивающие налоги на общем налоговом режиме и не являющиеся плательщиками НДС могли выбрать режим уплаты налогов – единый налог.

Отметим, что "Единые окна" налоговых органов, а также Центр обслуживания предпринимателей в Бишкеке с 20 января в связи с принятием нового Налогового кодекса работали в усиленном режиме работы по обслуживанию налогоплательщиков – в рабочие дни до 23-00 часов, в выходные дни – с 9-00 до 18-00 часов.