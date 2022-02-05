Кабмин поставил перед налоговой службой задачу по увеличению сборов

В Бишкеке состоялось заседание коллегии Государственной налоговой службы при Министерстве финансов с участием первого заместителя председателя кабинета министров Арзыбека Кожошева. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

В ходе заседания была представлена информация о результатах работы налоговой службы в прошедшем году и задачах, стоящих в текущем году.

Было отмечено, что в 2021 году налоговая служба пополнила государственный бюджет на 105 млрд 714 млн сомов. Так, утвержденный план выполнен на 109,2 %, или на 8 млрд 945,1 млн сомов, что по сравнению с 2020 годом больше на 26,7 млрд сомов.

В свою очередь Арзыбек Кожошев подчеркнул, что в прошедшем году бюджет был исполнен в полном объёме.

"Была поставлена задача довести ресурсную часть консолидированного бюджета до 280 млрд сомов. Данная задача была выполнена, фактическое исполнение консолидированного бюджета составило 311,0 млрд сомов, что на 30 млрд сомов больше утвержденного плана. В этом, несомненно, есть ваша заслуга",- отметил Арзыбек Кожошев.

Он добавил, что впереди перед кабинетом министров стоит ещё более амбициозные задачи.

"Обеспечение темпа экономического роста на уровне 6,5% и достижение показателей ресурсной части консолидированного бюджета до 400 млрд сомов - эти и многие другие задачи мы должны выполнить в 2022 году", - подчеркнул Арзыбек Кожошев.

Первый зампред также отметил необходимость дальнейшего проведения информационно-разъяснительной работы по новому Налоговому кодексу, в том числе по внедрению контрольно-кассовых машин.

В завершении коллегии состоялась церемония награждения отличившихся сотрудников Государственной налоговой службы почетными грамотами и именными часами.