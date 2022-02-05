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Медики предупредили о риске развития болезни Альцгеймера после COVID-19

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- Наталья Крайнова
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Течение коронавируса имеет схожие с болезнью Альцгеймера признаки, заявили ученые Колумбийского университета в США, сообщает Lenta.ru со ссылкой на журнал Alsheimer"s and Dementia.

Американские медики выяснили, что при тяжелом течении коронавируса в особых каналах мозга возникают дефекты. Эти каналы отвечают за скопления белка в нейрофибриллярные клубки. Ученые исследовали мозг людей, скончавшихся из-за COVID-19. Они нашли те же изменения состава нейронов, которые встречаются при болезни Альцгеймера.

Врачи предупредили, что в мозгу они также зафиксировали высокий уровень амилоидных белков, которые характерны для болезни Альцгеймера. По мнению медиков, это может объяснить ощущение "тумана в голове" у заболевших коронавирусом. Ученые уверены, что заражение COVID-19 может увеличить риск развития болезни Альцгеймера в будущем.


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URL: https://www.vb.kg/413581
Теги:
здоровье, коронавирус
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