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Миру предрекли острый дефицит кофе

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- Наталья Крайнова
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Привычка пить кофе по утрам может исчезнуть из-за изменения климата, сообщает Euronews.

Как показало новое исследование, проведенное учеными из Швейцарии, мир рискует потерять половину лучших земель для выращивания кофе, что неизбежно приведет к острому дефициту этого напитка.

Авторы исследования проанализировали влияние изменения климата на основные тропические сорта кофе, авокадо и кешью, придя к выводу, что Бразилия - крупнейшая в мире страна, выращивающая кофе - может потерять до 79 процентов культивируемых земель.

От полного кофейного коллапса мир отделяют всего несколько сезонов, предрекают эксперты. В результате европейцы потеряют утреннюю дозу кофеина, но еще для 125 миллионов человек, финансовое благополучие которых напрямую зависит от кофе, последствия изменения климата могут оказаться катастрофическими. 80 процентов кофе, продаваемого по всему миру, выращивается на фермах площадью менее двух гектаров в Африке, Латинской Америке и Азии.

В исследовании отмечается, что выращиванию кофе в Африке все больше мешают экстремальные погодные явления, в частности, наводнения из-за внесезонных дождей. Засухи в сезоны, которые должны были быть дождливыми, также повлияли на урожай в последние годы. В Перу тем временем фермеры вынуждены перемещаться все дальше и дальше в горы, чтобы уберечь особенно уязвимые к изменению климата сельскохозяйственные культуры.


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URL: https://www.vb.kg/413582
Теги:
Бразилия, кофе, дефицит, климат
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