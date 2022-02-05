Погода
$ 84.66 - 84.90
€ 96.55 - 97.90

Сотрудники УВД Ленинского района задержали мужчину, укравшего телефон

121  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке задержан подозреваемый в совершении мошенничества с мобильным телефоном, сообщает УВД Ленинского района.

Сообщается, что 17 января 2022 года в УВД Ленинского района с письменным заявлением обратился таксист столицы Н.М. с просьбой принять меры в отношении неизвестного лица, который 9 января 2022 года, примерно в 03:00 часов ночи, находясь возле пересечения улиц Баха и Гагарина, под предлогом позвонить, взял у заявителя мобильный телефон марки "Редми 9-S", стоимостью 15 тысяч сомов и скрылся в неизвестном направлении.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРП УВД Ленинского района и возбуждено уголовное дело по статье 209 (мошенничество) УК КР.

В ходе поисковых и розыскных мероприятий, оперативниками уголовного розыска второго отдела городской милиции УВД Ленинского района задержан подозреваемый Д.Н. 1996 года рождения и доставлен в следственную службу, где в порядке статьи 96 УПК КР водворен в ИВС ГУВД Бишкек. Ленинским районным судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца.

В данное время продолжаются следственные действия и оперативные мероприятия по установлению возможной причастности подозреваемого лица к другим аналогичным фактам преступлений.

Граждане, пострадавшие от преступных действий злоумышленника и владеющие какой-либо информацией, просим сообщить по следующим номерам телефонов: 0(312) 352-947, 0(312) 654-494, 0(702) 035-106, 0(706) 313-115 102.

УВД Ленинского района напоминает, будьте внимательны во время общения с неизвестными лицам, не доверяйте свои личные вещи неизвестным и малознакомым людям.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/413586
Теги:
кража, Ленинский район, Бишкек, смартфоны
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  