Сотрудники УВД Ленинского района задержали мужчину, укравшего телефон

В Бишкеке задержан подозреваемый в совершении мошенничества с мобильным телефоном, сообщает УВД Ленинского района.

Сообщается, что 17 января 2022 года в УВД Ленинского района с письменным заявлением обратился таксист столицы Н.М. с просьбой принять меры в отношении неизвестного лица, который 9 января 2022 года, примерно в 03:00 часов ночи, находясь возле пересечения улиц Баха и Гагарина, под предлогом позвонить, взял у заявителя мобильный телефон марки "Редми 9-S", стоимостью 15 тысяч сомов и скрылся в неизвестном направлении.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРП УВД Ленинского района и возбуждено уголовное дело по статье 209 (мошенничество) УК КР.

В ходе поисковых и розыскных мероприятий, оперативниками уголовного розыска второго отдела городской милиции УВД Ленинского района задержан подозреваемый Д.Н. 1996 года рождения и доставлен в следственную службу, где в порядке статьи 96 УПК КР водворен в ИВС ГУВД Бишкек. Ленинским районным судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца.

В данное время продолжаются следственные действия и оперативные мероприятия по установлению возможной причастности подозреваемого лица к другим аналогичным фактам преступлений.

Граждане, пострадавшие от преступных действий злоумышленника и владеющие какой-либо информацией, просим сообщить по следующим номерам телефонов: 0(312) 352-947, 0(312) 654-494, 0(702) 035-106, 0(706) 313-115 102.

УВД Ленинского района напоминает, будьте внимательны во время общения с неизвестными лицам, не доверяйте свои личные вещи неизвестным и малознакомым людям.