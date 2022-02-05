Погода
$ 84.66 - 84.90
€ 96.55 - 97.90

Уполномоченный по правам ребенка обещает помощь семье избитого малыша

190  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане сегодня, 5 февраля, уполномоченный по правам ребенка Жыпариса Рысбекова посетила ребенка, пострадавшего от жестокого обращения в Сокулукском районе, госпитализированного в Сокулукский центр общеврачебной практики. Об этом сообщается на сайте главы государства.

В мероприятии приняли участие заместитель Полномочного представителя президента в Чуйской области Светлана Волкова, аким Сокулукского района Курбанбек Айтибаев, работники Сокулукского районного управления труда и социального развития и Сокулукского РОВД.

В ходе встречи уполномоченная ознакомилась с состоянием здоровья малыша, переговорила с лечащим врачом и выслушала отца ребенка, который рассказал о ситуации.

Данный факт зарегистрирован в ОВД Сокулукского района, ведутся следственные мероприятия.

Всем соответствующим службам даны указания в соответствии с полномочиями Жыпарисы Рысбековой, поручено в кратчайшие сроки организовать работу по принятию семьи на социальное сопровождение.

Со стороны полномочного представителя Президента и Сокулукской районной государственной администрацией будет оказана вся необходимая помощь.

Вместе с тем, данный вопрос будет рассмотрен на Комиссии по делам детей.

Данный факт находится на контроле у Уполномоченного по правам ребенка, соответствующие службы окажут необходимую медицинскую, психологическую, правовую, социальную и иную помощь.

Напомним, 3 февраля в больницу города Шопокова Сокулукского района Чуйской области с тяжелыми травмами, следами избиения, ожогов и других травм попал двухлетний мальчик.

Отец избитого мальчика рассказал, что над мальчиком издевался хозяин на которого работали он с женой. По словам мужчины, работодатель систематически избивал его, жену и ребенка.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/413587
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  