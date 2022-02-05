Уполномоченный по правам ребенка обещает помощь семье избитого малыша

В Кыргызстане сегодня, 5 февраля, уполномоченный по правам ребенка Жыпариса Рысбекова посетила ребенка, пострадавшего от жестокого обращения в Сокулукском районе, госпитализированного в Сокулукский центр общеврачебной практики. Об этом сообщается на сайте главы государства.

В мероприятии приняли участие заместитель Полномочного представителя президента в Чуйской области Светлана Волкова, аким Сокулукского района Курбанбек Айтибаев, работники Сокулукского районного управления труда и социального развития и Сокулукского РОВД.

В ходе встречи уполномоченная ознакомилась с состоянием здоровья малыша, переговорила с лечащим врачом и выслушала отца ребенка, который рассказал о ситуации.

Данный факт зарегистрирован в ОВД Сокулукского района, ведутся следственные мероприятия.

Всем соответствующим службам даны указания в соответствии с полномочиями Жыпарисы Рысбековой, поручено в кратчайшие сроки организовать работу по принятию семьи на социальное сопровождение.

Со стороны полномочного представителя Президента и Сокулукской районной государственной администрацией будет оказана вся необходимая помощь.

Вместе с тем, данный вопрос будет рассмотрен на Комиссии по делам детей.

Данный факт находится на контроле у Уполномоченного по правам ребенка, соответствующие службы окажут необходимую медицинскую, психологическую, правовую, социальную и иную помощь.

Напомним, 3 февраля в больницу города Шопокова Сокулукского района Чуйской области с тяжелыми травмами, следами избиения, ожогов и других травм попал двухлетний мальчик.

Отец избитого мальчика рассказал, что над мальчиком издевался хозяин на которого работали он с женой. По словам мужчины, работодатель систематически избивал его, жену и ребенка.