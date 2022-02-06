В школах Кыргызстана не хватает 929 учителей

В Кыргызстане по состоянию на 15 января 2022 года в школах республики не хватает 929 учителей. Сообщает пресс-служба министерства образования и науки.

Больше всего учителей не хватает в Чуйской области, 305 человек. В г. Бишкек – 191, в Баткенской области – 142, в Ошской области – 112, в Иссык-Кульской области – 78, в Джалал-Абадской области – 60, в Таласской области – 20, в Нарынской области – 12, в г. Ош – 9 учителей.

В Бишкеке наибольший спрос на учителей математики – 24 человека. Больше всего в Баткенской области не хватает учителей музыки – 37 учителей, в Джалал-Абадской области – 16 учителей русского языка, в Нарынской области – 6 учителей физики, в Ошской области – 19 учителей музыки, в Чуйской области – 42 учителя русского языка, в Иссык-Кульской области – 14 учителей русского языка.

В целом по республике в школы ещё нужны 123 учителя русского языка, 99 учителей математики, 94 учителей английского языка, 91 учителя музыки, 84 учителей физики, 71 учителя физической культуры, 62 учителя начальных классов, 49 учителей химии, 48 учителей информатики, 39 учителей географии, 33 учителя труда, 30 учителей биологии, 30 учителей истории, 23 учителя кыргызского языка, 20 учителей изобразительного искусства/черчения, 11 учителей начальной военной подготовки.

Сегодня по всей стране насчитывается более 82 000 школьных учителей. Нехватка учителей в некоторых школах решается за счет штатных учителей и недавних выпускников вузов республики. Например, на начало 2021-2022 учебного года в школах по всей стране не хватало более 2000 учителей. Большая часть этого пробела была заполнена молодыми учителями, которые в 2021 году закончили учебу по педагогическому направлению. В этом году ожидается, что педагогами станут более 4400 выпускников вузов Кыргызстана, обучающихся на бюджетной и контрактной основе.

Отмечается, что данные о количестве вакансий могут ежедневно меняться. По этой причине отдел по управлению человеческими ресурсами министерства раз в месяц обновляет информацию о нехватке учителей.