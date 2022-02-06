Погода
$ 84.72 - 84.87
€ 96.80 - 97.30

Роспотребнадзор отменил изоляцию для контактировавших с больными ковидом

154  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В России Роспотребнадзор отменил 14-дневную изоляцию для контактировавших с больными ковидом. Сообщает ТАСС со ссылкой на постановление главы ведомства Анны Поповой, опубликованного в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ признает утратившим силу пункт 3.8 санитарно-эпидемиологических правил о профилактике новой коронавирусной инфекции от 22 мая 2020 года, который обязывал лиц, контактировавших с больными ковидом, находиться в изоляции не менее 14 календарных дней со дня последнего контакта с больным.

Ведомство также пояснило, что отмена карантина для контактировавших с больными ковидом распространяется на тех, кто был на изоляции до вступления документа в силу. "Постановление Роспотребнадзора об отмене карантина для контактных вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования, то есть с 6 февраля. При этом, так как норма носит процессуальный характер, то она относится и к тем, кто был изолирован до 6 февраля как контактный. Таким образом, если вы находитесь на изоляции как контактный, то после 6 февраля изоляция для вас отменяется", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Кроме того, Роспотребнадзор отменил обязательный тест на коронавирусную инфекцию для пациентов, лечение которых длится семь и более дней. "Выписка пациентов к занятию трудовой деятельностью (обучению), допуск в организованные коллективы после проведения лечения (как в стационарных, так и в амбулаторных условиях) и выздоровления осуществляются без лабораторного обследования на COVID-19, если время лечения составляет семь и более календарных дней", - следует из постановления.

Если лечение длится менее семи дней, выписка пациента производится после получения одного отрицательного результата теста на COVID-19, проведенного не ранее чем через три для после получения положительного теста, уточняется в документе. Постановление вступит в силу 6 февраля 2022 года.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/413592
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  