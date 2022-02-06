В Кыргызстане пройдет республиканская неделя науки для школьников

В Кыргызстане с 7 по 12 февраля для школьников пройдет республиканская Неделя науки, техники и производства. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования.

Сообщается, что уже более 10 лет Министерство образования и науки и Национальная детская инженерно-техническая академия "Алтын туйун" проводят Неделю в нашей стране, чтобы открыть для учащейся молодежи увлекательный мир научных исследований и промышленности.

7 февраля состоится торжественное открытие во всех образовательных учреждениях Кыргызстана. В рамках Недели для школьников страны будут проведены встречи с учеными Национальной академии наук КР как в Бишкеке, так и в городе Ош, экскурсии в "Технопарк" и научно-исследовательские институты, круглые столы с профессорско-преподавательским составом КРСУ им. Б.Н. Ельцина, КГТУ им. И. Раззакова, ОшТУ, ОшГУ, ЖАГУ, Иссык-Кульского Государственного университета и других ведущих вузов страны, лектории о достижениях мировой науки и техники, конкурсы исследовательских и изобретательских проектов, интеллектуальные игры и викторины.

В течение Недели по всей стране для ребят пройдут экскурсии на промышленные предприятия, фабрики, заводы и в мастерские, чтобы познакомить учащуюся молодежь с технологическими процессами и техническими специальностями. В этот день ребята получат замечательную возможность увидеть работу предприятий изнутри, встретиться с инженерами и рационализаторами.

Одним из наиболее ярких событий Недели станет Республиканская научно-техническая олимпиада школьников "Наука + Изобретения = Техника!", которая пройдет 8-10 февраля. В этом году было решено провести олимпиаду в городе Чолпон-Ата в санатории Государственная резиденция №2 Управления делами президента. В ней примут участие 10 команд со всех областей Кыргызстана – более 100 человек! НТО для школьной и юниор лиги проводится в три этапа. На первом – теоретическом туре – команды будут презентовать доклады на научно-исследовательскую тему: "Перспективы развития железнодорожного сообщения между регионами Кыргызской Республики". Во втором – экспресс-туре – команды получат одинаковые наборы принадлежностей, инструментов и подручных материалов для выполнения макетов на техническую тему, которую они узнаю перед началом соревнования. Кроме этого, ребятам будет необходимо написать эссе. В третьем туре школьники будут защищать свои проекты по теме домашнего задания. Юным инженерам необходимо было разработать действующую модель или макет перевода железнодорожных составов с узкой колеи на широкую и обратно.

Торжественное закрытие Недели науки, техники и производства школьников, подведение ее итогов, награждение победителей НТО с вручением переходящего Кубка МОиН и присуждение юным инженерам именных стипендий депутатов Жогорку Кенеша за особые успехи в учебе состоится 10 февраля в 12.30 ч. в конференц-зале санатория Государственная резиденция №2.