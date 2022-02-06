Родители избитого мальчика находились в рабстве у истязателя ребенка

В Кыргызстане вчера, 5 февраля 2022 года, руководитель аппарата Омбудсмена Аскат Азарбеков посетил Сокулукский Центр общеврачебной практики, где в настоящее время находится избитый 2-летний ребенок.

Как сообщает пресс-служба Омбудсмена, в ходе беседы с отцом ребенка К.Н., 1997 г.р. (гражданином Узбекистана, переехавшим в Кыргызстан в 2013 году), стало известно, что его работодатель – некто 34-летний С.А., проживающий в городе Шопоков, – издевался над его сынишкой, постоянно избивал малыша и самого К.Е., и неоднократно стрелял из пневматической винтовки по ногам отца. Причиной этих издевательств со стороны работодателя С.А., стало то, что К.Н. задолжал ему небольшую сумму, после чего вся семья К.Н., по сути, попала в рабство к С.А.

Отец пострадавшего мальчика написал письменное заявление в аппарат Омбудсмена, из которого следует, что у работодателя С.А., помимо К.Е, также работают другие люди и один несовершеннолетний, которые также подвергаются жестокому обращению со стороны работодателя.

Внимательно осмотрев малыша и выслушав его отца, руководитель аппарата Акыйкатчы, сообщил, что данный факт насилия над ребенком зарегистрирован в ЕРПП по ст. 138 ("Истязание") УК КР, в настоящее время идет следствие. Согласно мандату института Омбудсмена, сотрудники аппарата Акыйкатчы не имеют права вмешиваться в ход следствия, но по другим выявленным проблемам, а именно в том, что требуется помощь в документировании двоих его детей (выдача Свидетельств о рождении) и восстановлении документов самого отца ребенка – по этим вопросам будет оказана вся необходимая правовая поддержка.

Также Аскат Азарбеков провел встречу с матерью пострадавшего малыша – 21-летней А.Ч., которая пришла в больницу со своим адвокатом и пыталась остаться с ребенком в больнице. При этом она отрицает насилие со стороны С.А., заявляя, что на выходные оставляла детей с их отцом К.Н. Однако, по имеющимся данным, А.Ч. не живет одной семьей со своим мужем, а сожительствует с его работодателем С.А.. Кроме того, с К.Н. у нее еще есть старшая 4-летняя дочь.

Данная ситуация взята на контроль профильного отдела института Омбудсмена КР.

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