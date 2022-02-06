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ГКНБ: Задержаны мошенники, представляющиеся родственниками президента

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- Дарья Таирова
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В Кыргызстане в поле зрения ГКНБ попали лица, представляющиеся родственниками президента Садыра Жапарова, его брата, а также близкой связью с заместителем председателем ГКНБ Камчыбеком Ташиевым. Сообщает пресс-служба ГКНБ.

Установлено, что эти люди запугивали должностных лиц Государственной таможенной службы и Государственной налоговой службы и покровительствовали отдельным субъектам – участникам внешнеэкономической деятельности (ВЭД), в том числе импортерам из государств – членов ЕАЭС.

В целях пресечения противоправной деятельности вышеуказанных лиц был проведен комплекс оперативных мероприятий, в рамках которого были задокументированы факты покровительства субъектов бизнеса и запугивание должностных лиц государственных органов. Кроме того, были приняты меры по недопущению импорта товаров в страну с нарушениями таможенного и налогового законодательства.

4 февраля 2022 года, лица, представляющиеся родственниками главы государства и связью председателя ГКНБ в целях возобновления импорта товаров, предложили взятку сотруднику ГКНБ и во время передачи части денежных средств в размере 1600 долларов США были задержаны с поличным.

В рамках досудебного производства в порядке ст. 96 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики "А.Т.М." водворен в СИЗО ГКНБ.

В настоящее время продолжается следствие.

Вместе с тем, ГКНБ просит граждан быть бдительными, не вестись на действия мошенников, которые представляются различными должностными лицами и требуют денежные средства за решение того или иного вопроса. В случае столкновения с мошенническими действиями недобросовестных лиц рекомендуем обратиться в правоохранительные органы.


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URL: https://www.vb.kg/413604
Теги:
ГКНБ, Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров, мошенничество
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