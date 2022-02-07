Правозащитные организации дали оценку ситуации по случаю избиения ребенка

Институт омбдусмена совместно с ОФ "Лига защитников прав ребенка" и ОО "Эл-Агартуу" провели оценку ситуации по случаю жестокого обращения в отношении ребенка, которому 1 год и 8 месяцев. Были проведены встречи с родителями, родственниками ребенка, главным врачом больницы.

В ходе беседы с отцом пострадавшего ребенка стало известно, что 3 февраля он привез ребенка в тяжелом состоянии в больницу после избиений со стороны его работодателя Александра Самаркина. Ребенка он избивал систематически. Все эти издевательства он терпел из-за того, что у него был долг перед Александром Самаркиным, избивал и его, угрожал применить оружие, а также был случай, когда он стрелял в ему в ногу.

Документов устанавливающие личность как у отца, так и у ребенка нет.

Также Николай сообщил, что на месте, где он работал находятся еще несколько местных работников, среди которых один несовершеннолетний (14 лет). Он также отметил, что со стороны работодателя по отношению к ним также применялось физическое насилие и принуждение к труду.

Сегодня для Кыргызстана масштабы принудительного труда очень трудно определить, так как это связано с определенными трудностями. Это связано с полномочиями службы по контролю и надзору трудового законодательства (СКНТЗ), работа которых заключается в государственном надзоре и контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права в Кыргызстане. Сегодня инспектора труда проверяют официально действующие, зарегистрированные предприятия, которые заранее за 10 дней оповещают о плановых проверках, а выявление неформальных и нелегальных форм использования труда в их функции не входят. Хотя, как видно на данном примере наиболее жестокие формы принудительного труда существуют именно в неформальном секторе, где вместе с родителями страдают и дети. Дети в подобных ситуациях могут стать жертвой всех форм насилия.

Исходя из этого можно сделать вывод о том, что существующие ограничения компетенции Государственной инспекции труда практически сводят на нет ее возможности по выявлению и расследованию случаев принудительного труда. Так же надо отметить, что недобросовестные работодатели целенаправленно ищут и находят людей, семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации загоняя их в долговую кабалу, методом шантажа и угроз заставляют их работать против их воли.

Кыргызстан подписал Закон о ратификации Протокола 2014 года к Конвенции МОТ №29 от 1930 года о принудительном труде. Закон принят Жогорку Кенешем КР 16.01.2020 года.

Основная цель протокола 2014 года положить конец принудительному труду, принятие действенных мер по предотвращению и прекращению его использования, предоставлению его жертвам защиты и доступа к надлежащим и эффективным средствам правовой защиты таким как возмещение ущерба и санкции в отношении правонарушителей, прибегающих к принудительному труду.

182 Конвенция МОТ также ратифицирована Кыргызстаном и предусматривает все меры по искоренению наихудших форм детского труда. Отсутствие надлежащей плотики и мер по предупреждению наихудших форм детского труда приводит к угрозам жизни и здоровья детей.

В связи со сложившейся ситуацией необходимо:

1. Помимо института омбудсмена, разработать механизм защиты пострадавших от принудительного труда с правом обращения в государственную инспекцию труда и (или) в суд с заявлением о восстановлении нарушенных прав, возмещении материального вреда и компенсации морального вреда.

2. Ввести изменения Закона КР О порядке проведения проверок субъектов предпринимательства от 25.05.2007г. №72 в ст.6 п.7 добавить "Плановые проверки на соответствие требованиям трудового законодательства и охране труда проводятся без предварительного уведомления".

3. Ввести в положение государственной инспекции труда функцию "выявления и расследования нарушений прав работника, связанных с использованием принудительного труда", а также полномочия по передаче дела в судебные органы при необходимости защиты прав пострадавших в судебном порядке.

4. При выявлении пострадавших от принудительного труда, уполномоченному органу необходимо проводить оценку их потребностей и на ее основании составлять план работы по социальной реабилитации.

5. Рассмотреть вопрос о создании кризисного центра для мужчин, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в том числе для пострадавших от принудительного труда.

6. Для предупреждения всех форм принудительного труда, а также насилия в отношении детей Институт Омбудсмена КР объявляет месячник в деятельности всех государственных органов, который будет включать : мониторинг всех предприятий, хозяйств на выявление людей и детей эксплуатируемых в форме принудительного труда, проведение информационных и образовательных мероприятий во всех образовательных, детских учреждениях для обучения сотрудников учреждений и детей механизмам защиты от наихудших форм детского труда и механизмам защиты от всех форм насилия.

7. Для предупреждения нарушения прав человека и детей находящихся в трудной жизненной ситуации всем соответствующим министерствам и ведомствам принять: