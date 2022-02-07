Глава ВС КР Базарбеков встретился с пресс-секретарями судебной системы

Сегодня, 7 февраля 2022 года, Председатель Верховного суда КР Замирбек Базарбеков в режиме видеоконференции встретился с пресс-секретарями судебной системы. Об этом сообщает пресс-служба ВС КР.

Во встрече приняли участие руководитель аппарата Верховного суда Эркинбек Мамыров, пресс-секретари Верховного суда и местных судов.

В ходе видеоконференции были подняты вопросы об освещении судебных процессов в средствах массовой информации. Состоялся обмен мнениями по вопросам взаимодействия журналистов с пресс-секретарями судебной системы, а также необходимости повышения оперативности в предоставлении ответов на поступающие вопросы от журналистов.

Замирбек Базарбеков поручил пресс-секретарям работать в тесном контакте со СМИ и предоставлять журналистам своевременную информацию, касающуюся судебной системы.