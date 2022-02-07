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В Баткенском областном суде подвели итоги года

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- Бакыт Басарбек
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Сегодня, 7 февраля 2022 года, с участием заместителя председателя Верховного суда Кыргызской Республики Качыке Эсенканова в режиме онлайн состоялось итоговое совещание по результатам деятельности местных судов Баткенской области за 2021 год. Об этом сообщает пресс-служба ВС КР.

В работе совещания приняли участие исполняющие обязанности заместителей председателя Верховного суда Нургуль Асанова и Айнаш Токбаева, руководитель аппарата Верховного суда Эркинбек Мамыров, а также заведующий отделом по обобщению судебной практики, анализу судебной статистики и обеспечению работы Пленума Адинахан Кадырова.

В судах Баткенской области за 2021 год было рассмотрено 447 уголовных дел и 261 дело о проступках, а также 218 судебных материала.

За отчетный период следственными судьями области в порядке досудебного производства всего рассмотрено 1577 судебных материалов.

В 2021 году районными и городскими судами Баткенской области всего рассмотрено 3519 гражданских и экономических дел, 243 судебных материала по ним.

В 2021 году административный суд Баткенской области рассмотрел 179 административных дел и 6 судебных материалов, что на 2,18% меньше в сравнении с показателями 2020 года.

Заместитель председателя Верховного суда Кыргызской Республики Качыке Эсенканов обратил внимание судей на обеспечение верховенства закона при отправлении правосудия и качественного рассмотрения всех категорий дел.


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URL: https://www.vb.kg/413644
Теги:
Баткенская область, Верховный суд, суд, Кыргызстан
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