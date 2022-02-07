Погода
$ 84.71 - 84.86
€ 96.80 - 97.30

Куда обращаться, если заметили нарушения на повторных выборах депутатов ЖК?

150  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

С 7 февраля начался этап предвыборной агитации, который продлится до 26 февраля 2022 года. Об этом сообщается на сайте Центризбиркома.

Кандидат, политическая партия не вправе использовать эфирное время, печатные продукции, площади представленных для агитации на каналах организаций, осуществляющих телевещание, предоставленные им безвозмездно для размещения агитационных материалов, в целях:

1) распространения призывов голосовать против кандидата (кандидатов), политических партий;

2) описания возможных негативных последствий в случае, если тот или иной кандидат будет избран;

3) распространения информации, в которой явно преобладают сведения о каком-либо кандидате (каких-либо кандидатах), политической партии, выдвинувшей зарегистрированного кандидата, в сочетании с негативными комментариями;

4) распространения информации, способствующей созданию отрицательного отношения избирателей к кандидату, политической партии, выдвинувшей зарегистрированного кандидата.

Центризбирком напоминает, если избиратели заметили нарушение в проведении предвыборной агитации они могут обращаться в:

Координационную группу оперативного реагирования ЦИК КР

№ Контакты секретариата КГОР ЦИК КР

1. Короткий номер - 1255

2. WhatsApp - 0990 02-12-55; 0502 00-12-55

3. Телефон доверия - 0312 62-62-46

4. Общественная приемная - 0312 66-02-40

5. Электронный адрес - Kgor_cec@shailoo.gov.kg

Напомним, Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики зарегистрировала 53 кандидата, баллотирующегося на повторные выборы депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по Первомайскому избирательному округу № 27 и Свердловскому избирательному округу № 29, назначенных на 27 февраля 2022 года.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/413647
Теги:
выборы, Кыргызстан, Жогорку Кенеш
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  