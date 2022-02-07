Куда обращаться, если заметили нарушения на повторных выборах депутатов ЖК?

С 7 февраля начался этап предвыборной агитации, который продлится до 26 февраля 2022 года. Об этом сообщается на сайте Центризбиркома.

Кандидат, политическая партия не вправе использовать эфирное время, печатные продукции, площади представленных для агитации на каналах организаций, осуществляющих телевещание, предоставленные им безвозмездно для размещения агитационных материалов, в целях:

1) распространения призывов голосовать против кандидата (кандидатов), политических партий;

2) описания возможных негативных последствий в случае, если тот или иной кандидат будет избран;

3) распространения информации, в которой явно преобладают сведения о каком-либо кандидате (каких-либо кандидатах), политической партии, выдвинувшей зарегистрированного кандидата, в сочетании с негативными комментариями;

4) распространения информации, способствующей созданию отрицательного отношения избирателей к кандидату, политической партии, выдвинувшей зарегистрированного кандидата.

Центризбирком напоминает, если избиратели заметили нарушение в проведении предвыборной агитации они могут обращаться в:

Координационную группу оперативного реагирования ЦИК КР

№ Контакты секретариата КГОР ЦИК КР

1. Короткий номер - 1255

2. WhatsApp - 0990 02-12-55; 0502 00-12-55

3. Телефон доверия - 0312 62-62-46

4. Общественная приемная - 0312 66-02-40

5. Электронный адрес - Kgor_cec@shailoo.gov.kg

Напомним, Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики зарегистрировала 53 кандидата, баллотирующегося на повторные выборы депутатов Жогорку Кенеша Кыргызской Республики по Первомайскому избирательному округу № 27 и Свердловскому избирательному округу № 29, назначенных на 27 февраля 2022 года.