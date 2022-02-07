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Комаров привлекают красный, оранжевый и черный цвета

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- Канат Кожоев
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Биологи обнаружили, что при наличии запаха человеческого тела комары по-разному реагируют на окраску предметов окружающей среды. Красные, оранжевые и черные тона привлекают их внимание, тогда как другие оттенки не вызывают у них интереса, пишут ТАСС со ссылкой на научный журнал Nature Communications.

"Традиционно считается, что комаров привлекают три вещи - дыхание человека, запах его пота и тепло, исходящее от кожи. Мы открыли четвертый ориентир - красный цвет, в который окрашена не только одежда, но и кожа любого человека. Мы надеемся, что это позволит создать новые методы отпугивания комаров", - рассказал один из авторов исследования, профессор Вашингтонского университета Джефри Риффелл.

Комары находят новых жертв сразу несколькими путями. Изначально они вычисляют их положение по избытку углекислого газа в воздухе, а потом используют тепло тела, а также пар и молекулы молочной кислоты, присутствующие в поте человека и животных, для выбора точки для посадки.

Риффелл и его коллеги выяснили, что комары ищут новых жертв не только при помощи обоняния и "тепловизора", но и ориентируясь на определенные цвета окружающего мира, характерные для кожи людей и прочих теплокровных живых существ.

Цветовые предпочтения комаров

Ученые пришли к такому выводу в ходе наблюдений за поведением самок комаров вида Aedes aegypti, разносящих вирус Зика, желтую лихорадку и ряд других опасных болезней. Во время опытов ученые размещали рядом с комарами емкости с летучими молекулами, присутствующими в человеческом поте, а также предметы разных цветов.

Последующие наблюдения раскрыли необычную закономерность. Комары игнорировали все предметы при отсутствии рядом с ними источников запаха человеческого тела, однако его появление меняло цветовые предпочтения насекомых. В частности, кровососы начали внезапно проявлять интерес к предметам красного, оранжевого и черного цвета, но при этом игнорировали аналогичные объекты, окрашенные в зеленый или синий цвета.

Открыв эту закономерность, ученые проследили, как комары реагируют на вид голой руки человека и при надевании на нее зеленой перчатки. Оказалось, что избыток углекислого газа в воздухе заставлял насекомых лететь к голой руке даже при достаточно больших расстояниях между комаром и человеком, а зеленые перчатки заставляли насекомых игнорировать человека даже при достаточно тесном "контакте" с ним.

"Представьте себе, что вы внезапно почувствовали запах корицы и пирогов во время пешей прогулки. Ваши глаза сразу начнут искать пекарню, из которой исходят эти ароматы. Нам удалось открыть и изучить похожую реакцию, которую испытывают комары при ощущении аромата пищи", - подытожил Риффелл.


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URL: https://www.vb.kg/413655
Теги:
мировые новости
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