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В сквере "Виноградный" высаживают 300 молодых туй

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- Айжан Мамбеталиева
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Сотрудники муниципального предприятия "Бишкекзеленхоз" продолжают зимние посадки хвойных деревьев.

Прямо сейчас столичные озеленители облагораживают сквер "Виноградный" подготавливают почву и высаживают 300 молодых туй.

После высаживания тую обильно поливают, спустя полчаса приствольный круг мульчируется кусочками коры, опилками, щепками для сохранения влаги и предотвращения прорастания сорняков.

В столичном муниципалитете отмечают, что в 2022 году озеленители планируют высадить более двух тысяч хвойных деревьев. Одно из важных преимуществ хвойных растений – это круглогодичная декоративность растений, чем не могут похвастаться лиственные. Также хвойные деревья выделяют фитонциды, которые положительно влияют на процесс обеззараживания воздуха и организм человека, это очень важно, в особенности, в местах высокой концентрации машин и пешеходов.

К слову, посадочный материал выращен в питомнике №1 МП "Бишкекзеленхоз".

Зимние посадки и процедуры ухода за зелеными насаждениями продолжаются.


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URL: https://www.vb.kg/413656
Теги:
мэрия, озеленение, Бишкек, Бишкекзеленхоз
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