Правозащитники и родственники почтили память Шералы Назаркулова

Сегодня, 7 февраля, руководитель аппарата омбудсмена Аскат Азарбеков принял участие в митинге-реквиеме, посвященном памяти известного правозащитника, общественного деятеля, публициста и экономиста Шералы Назаркулова, скончавшегося 7 февраля 2002 года после продолжительной голодовки, которую он объявил в знак протеста против передачи кыргызских земель Узенгу-Кууш соседнему государству.

Поминальное мероприятие прошло у мемориальной плиты, размещенной на стене здания Министерства сельского хозяйства. Участники мероприятия прочитали молитву и возложили венок, а также посетили музей Шералы Назаркулова, находящийся в кабинете №716 данного министерства.

Как отметил Аскат Азарбеков, "Государство признало, что правозащитник Шералы Назаркулов стал жертвой политической акции. В 2010 году 60-летие Назаркулова было отмечено на правительственном уровне. Более 15 лет институт омбудсмена принимает активное участие в организации и проведении поминальных мероприятий в память о нем. При непосредственном содействии аппарата акыйкатчы была установлена мемориальная плита, а его именем названа средняя школа №80 в Бишкеке. Мы и впредь будем вести активную информационную работу по популяризации правозащитной деятельности Шералы Назаркулова".

За активную гражданскую позицию Шералы Назаркулов награжден медалью "Эрдик" (посмертно). Также работает ОФ имени Шералы Назаркулова, а сам он приравнен по статусу к участникам Аксыйских событий.