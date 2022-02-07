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Пользователи соцсетей предлагают переименовать гору Сулайман-Тоо

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- Назгуль Абдыразакова
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Пользователь Facebook Сабыр Мырзаматов Гердегей предложил переименовать Сулайман-Тоо в Буура-Тоо. Он объяснил свое предложение тем, что последнее является исконно кыргызским названием. Большинство пользователей поддержали идею Мырзаматова в комментариях.

Справка: Гора Сулайман-Тоо (трон царя Соломона) - одна из главных достопримечательностей Кыргызстана и Центральной Азии. В 2009 году она стала первым историческим и архитектурным объектом Кыргызстана, который внесли в список всемирного наследия ЮНЕСКО. По одной из легенд гору посетил царь Соломон (пророк Сулейман) и ее назвали в честь него. Сулайман-Тоо издревле имела сакральный смысл, на что указывают сохранившиеся здесь петроглифы. Гора расположена в центре одного из самых древних городов средней Азии - городе Ош. Высота священной горы - 150 метров, протяженность - более 1 км, а ширина - 560 метров.

А вы хотели бы, чтобы Сулайман-гору переименовали?


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URL: https://www.vb.kg/413658
Теги:
Ош, Сулайман-Тоо, соцсети
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