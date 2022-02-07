100 дней кабинета министров: Увеличен размер социальных пособий детям с ОВ

С 1 января 2022 года увеличен размер социальных пособий детям с ОВЗ, социальных пособий и пенсий детей по случаю потери кормильца.

Так, если пособия детям, рожденным от матерей, живущих с ВИЧ или СПИДом, детям с ограниченными возможностями здоровья и лицам с ограниченными возможностями здоровья с 1 октября 2021 года были увеличены с 4 000 сомов до 6 000 сомов, то с 1 января 2022 года размер данных пособий составил 8 000 сомов.

Все другие пособия для лиц с ограниченными возможностями здоровья также пересмотрены в сторону увеличения.

В целях улучшения условий оплаты труда и социальной поддержки увеличены заработные платы отдельным категориям работников бюджетной сферы и силового блока.

В целях накопления средств и финансирования приоритетных проектов экономического развития подписан указ президента "О создании Стабилизационного фонда".

В целях совершенствования бюджетного законодательства внесены поправки в Бюджетный кодекс.

Также принят закон "О республиканском бюджете на 2022 год и прогноз на 2023–2024 годы", в рамках которого поставлена задача по достижению показателя ресурсной части консолидированного бюджета в 400 миллиард сомов.