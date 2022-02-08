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Прогноз погоды до 11 февраля. Завтра снег, а потом без осадков

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане Агентство по гидрометеорологии при Государственном комитете по экологии и климату (Кыргызгидромет) сообщило прогноз погоды с 8 по 11 февраля.

Бишкек

8 февраля Ночь -3 … -5 °C день 2 … 4 °C Ветер западный 4-9 м/с, без осадков

9 февраля Ночь -2 … -4 °C день -1 … 1 °C Ветер западный 4-9 м/с, снег

10 февраля Ночь -8 … -10 °C день 1 … 3 °C Ветер западный 4-9 м/с, без осадков

11 февраля Ночь -4 … -6 °C день 5 … 7 °C Ветер западный 4-9 м/с, без осадков

Ош

8 февраля Ночь 0 … -2 °C день 5 … 7 °C Ветер западный 4-9 м/с, без осадков

9 февраля Ночь -1 … 1 °C день 4 … 6 °C Ветер западный 4-9 м/с, снег

10 февраля Ночь -4 … -6 °C день 5 … 7 °C Ветер западный 4-9 м/с, без осадков

11 февраля Ночь -1 … -3 °C день 7 … 9 °C Ветер западный 4-9 м/с, без осадков

Чуйская область

8 февраля Ночь -2 … -7 °C день 0 … 5 °C Ветер западный 4-9 м/с, в отдельных районах снег

9 февраля Ночь -1 … -6 °C день -3 … 2 °C Ветер западный 4-9 м/с, на большей части территории, снег

10 февраля Ночь -6 … -11 °C день-2 … 3 °C Ветер западный 4-9 м/с, порыв 15-20 м/с, на большей части территории снег

11 февраля Ночь -4 … -9 °C день 2 … 7 °C Ветер западный 4-9 м/с, без осадков

Чолпон-Ата

8 февраля Ночь -5 … -7 °C день 2 … 4 °C Ветер западный 4-9 м/с, без осадков

9 февраля Ночь -4 … -6 °C день 1 … 3 °C Ветер западный 4-9 м/с, снег

10 февраля Ночь -5 … -7 °C день 2 … 4 °C Ветер западный 4-9 м/с, ночью снег, днем без осадков

11 февраля Ночь -7 … -9 °C день 3 … 5 °C Ветер западный 4-9 м/с, без осадков


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