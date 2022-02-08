Погода
$ 84.71 - 84.88
€ 96.80 - 97.30

Генпрокуратура не может найти экс-главу МВД Кашкара Джунушалиева

284  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Бывший министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев является свидетелем в деле экс-замглавы МВД Курсана Асанова, и Генпрокуратура не может его найти. Об этом на своей странице в соцсети сообщила адвокат Таалайгуль Токтакунова.

По ее словам, Джунушалиева никак не могут уведомить о дате заседания суда.

"Разыскивается свидетель по делу Курсана Асанова. Участвующие в деле прокуроры из Генеральной прокуратуры заявляют, что не могут найти бывшего министра внутренних дел, его адрес не известен, его никак не могут уведомить о дате заседания суда. Вот так вот работают", - написала она.

Напомним, во время октябрьских событий 2020 года страну покинули бывший министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев и экс-председатель Государственного комитета национальной безопасности Орозбек Опумбаев. При этом уголовные дела в отношении них не возбуждались.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/413683
Теги:
Курсан Асанов, Кашкар Джунушалиев, суд, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  