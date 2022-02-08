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Многие кыргызстанцы не знают, что в паспорт вернули графу национальность

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- Назгуль Абдыразакова
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Пользователь соцсетей Тынчтык Жумабаев опубликовал фотографию паспорта, где была указана графа "Национальность".

По словам начальника отдела записей актов гражданского состояния, паспортизации и регистрации населения Аламудунского района ЦОН-4 Рината Алиева, эту графу вернули в паспорт гражданина КР (внутренний, ID-card) образца 2017 года.

Напомним, что в государственном документе, удостоверяющий личность образца 2017 года, графа "национальность" была изъята, но позже ее вновь вернули.

В Министерстве цифрового развития КР пояснили vb.kg, что согласно Положению об идентификационной карте - паспорте гражданина Кыргызской Республики образца 2017 года (ID-карта), по желанию заявителя можно указать на паспорте этническую принадлежность в текстовом виде.


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URL: https://www.vb.kg/413685
Теги:
паспорт, Кыргызстан
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