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В Кыргызстане вновь появились джейраны

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- Назгуль Абдыразакова
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В Иссык-Кульской области открылся питомник по разведению и реинтродукции джейранов. Об этом на своей странице сообщил основатель фонда "Илбирс" Нурлан Мамыров.

"Самое знаменательное событие прошлого года - открытие питомника по разведению и реинтродукции джейранов на Южном побережье озера Иссык-Куль под руководством кандидата биологических наук Аскара Давлетбакова! Это была слаженная командная работа. Огромная благодарность всем, кто принимал и принимает участие в этом замечательном деле" - говорится в соообщении Мамырова.

Справка: в первой половине XX века в Средней Азии обитало несколько сотен тысяч джейранов. В Кыргызстане большинство этих копытных водилось в восточной части Иссык-Кульской области. В 1980–1990 годах численность джейранов в республике заметно сократилась, сегодня животное занесено в Красную книгу КР. За незаконный отстрел джейранов предусмотрен штраф - миллион сомов.


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URL: https://www.vb.kg/413688
Теги:
Иссык-Кульская область, Красная книга, Кыргызстан, животные
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