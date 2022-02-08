В Кыргызстане вновь появились джейраны

В Иссык-Кульской области открылся питомник по разведению и реинтродукции джейранов. Об этом на своей странице сообщил основатель фонда "Илбирс" Нурлан Мамыров.

"Самое знаменательное событие прошлого года - открытие питомника по разведению и реинтродукции джейранов на Южном побережье озера Иссык-Куль под руководством кандидата биологических наук Аскара Давлетбакова! Это была слаженная командная работа. Огромная благодарность всем, кто принимал и принимает участие в этом замечательном деле" - говорится в соообщении Мамырова.

Справка: в первой половине XX века в Средней Азии обитало несколько сотен тысяч джейранов. В Кыргызстане большинство этих копытных водилось в восточной части Иссык-Кульской области. В 1980–1990 годах численность джейранов в республике заметно сократилась, сегодня животное занесено в Красную книгу КР. За незаконный отстрел джейранов предусмотрен штраф - миллион сомов.