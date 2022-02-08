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В Бишкеке обсудили исполнение законов в сфере местного самоуправления

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- Анастасия Карелина
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Сегодня в столице прошло выездное заседание Комитета Жогорку Кенеша по конституционному законодательству, государственному устройству, судебно-правовым вопросам и регламенту. Мероприятие состоялось по инициативе Союза местного самоуправления Кыргызской Республики.

Депутаты, члены правления Союза МСУ и его партнеры собрались в зале Park Hotel Bishkek. Модератором заседания стал председатель вышеназванного комитета ЖК Медербек Алиев.

Вначале собравшиеся заслушали доклад "Об основных направлениях деятельности и инициативах Союза местного самоуправления". Сделал его глава данной организации Бектурган Орозбаев. Директор Союза МСУ говорил о влиянии законов, коллизиях, имеющихся в законодательстве, и проблемах в организации местного самоуправления.

В Кыргызстане айыл окмоту и муниципалитеты осуществляют деятельность в рамках вопросов местного значения. Но в то же самое время на них возложены отдельные полномочия государственных органов. Так, Союз МСУ провел инвентаризацию около 500 законов. Это исследование показало, что мэрии, айыл окмоту и местные кенеши работают в рамках 158 законов в разных направлениях. Но, к сожалению, эта их деятельность не подкреплена финансами, как того требует закон.

Доля местного бюджета в общем объеме республиканского составляет около 10 процентов. И для выполнения поставленных задач в полной мере этого недостаточно. Следовательно, интересы и реальные потребности местного самоуправления не учитываются в полной мере.

Заслушав доклад Бектургана Орозбаева, задав вопросы и получив на них ответы, собравшиеся приняли решение создать рабочую группу по мониторингу исполнения законодательства в сфере местного самоуправления. Госорганам и органам МСУ поручено оказать членам рабочей группы всемерное содействие и предоставить необходимые материалы. Отчет о результатах инвентаризации и мониторинга Комитету должен быть предоставлен до 1 апреля.

На вторую половину сегодняшнего дня намечено также очередное заседание правления Союза МСУ, где будет принят бюджет исполнительной дирекции Союза МСУ на 2022 год и несколько внутренних документов.

Добавим, что выездное заседание было организовано при финансовой поддержке проекта "Голос народа и подотчетность местного самоуправления: бюджетный процесс" (VAP) посольства Швейцарии.


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URL: https://www.vb.kg/413693
Теги:
Конституция, МСУ, Бишкек, Жогорку Кенеш, айыл окмоту, заседание ЖК
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