Глава МТСОМ поручил ускорить оформление документов на избитого малыша

Министр труда, социального обеспечения и миграции Кудайберген Базарбаев посетил избитого в Сокулуке малыша, которого перевели в детскую городскую больницу №3. Об этом сообщает пресс-служба МТСОМ.

"Такой дикий случай показал, что вопросам детства должно постоянно уделяться самое пристальное внимание. Это абсолютно неприемлемо, когда семейные неурядицы, экономические сложности сказываются на детях.

Именно поэтому президент увеличил размер пособия детям-сиротам и детям с инвалидностью, увеличил средства на питание детей в интернатах. Сегодня в стране свыше 110 тысяч семей находятся в трудной жизненной ситуации, в них проживает порядка 360 тысяч детей. Этим семьям снижены тарифы на электроэнергию.

На местах для защиты прав детей созданы комитеты во главе с айыл башы, в которые входят депутаты местных кенешей, аксакалы, участковый врач и работник социального обеспечения. Постоянно проводятся домовые обходы для выявления детей, находящихся в трудной ситуации. По итогам 2020 года было проведено 476 тысяч обходов", - сказал глава ведомства.

Министр поручил ускорить оформление документов на ребенка, а также оказать необходимую социальную, психологическую и правовую помощь мальчику и семье.

В настоящее время сокулукским управлением труда, социального обеспечения и миграции уже составлены план индивидуальной защиты ребенка и план индивидуальной работы с семьей для вывода из трудной жизненной ситуации.

Отметим, по данным министерства, в стране растет количество случаев физического, сексуального, психологического насилия в отношении детей. За три года сексуальное насилие в отношении детей выросло почти вдвое, психологическое – втрое, физическое – на 30%. По выявленным случаям принимаются меры на уровне территориальных органов социального обеспечения и МВД.