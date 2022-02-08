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Нарынский областной суд подвел итоги года

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- Бакыт Басарбек
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Сегодня, 8 февраля 2022 года, состоялось собрание в онлайн-режиме по подведению итогов деятельности местных судов Нарынской области за 2021 год. Об этом сообщает пресс-служба ВС КР.

В совещании приняли участие заместитель председателя Верховного суда Качыке Эсенканов, исполняющие обязанности заместителя председателя Нургуль Асанова и Айнаш Токбаева, а также заведующая отделом по обобщению судебной практики, анализу судебной статистики и обеспечению работы пленума Адинахан Кадырова.

Также присутствовали заместители председателя Нарынского областного суда, судьи областного суда, председатели административного суда области, районных и городских судов и руководство Нарынского областного управления судебного департамента.

Председатель Нарынского областного суда Майрагуль Дуйшенбекова представила участникам вопросы повестки дня.

После этого была заслушана информация заместителя председателя Нарынского областного суда по уголовным делам и делам о проступках Азамата Койломбаева, заместителя председателя по гражданским и экономическим делам Гульсун Арзыгуловой, заместителя председателя по административным делам Кайырдина Бакирова о деятельности судей судов первой и апелляционной инстанции Нарынской области за 2021 год

По статистике судами первой инстанции Нарынской области в 2021 году рассмотрено 5694 дела, а в 2020 году – 4654 дела. По сравнению с 2020 годом рассмотрено на 1040 (22,34%) дел больше.

Из 5694 дел было обжаловано только 251 дело, или на 4,4% меньше (на 35 дел меньше, чем в 2019 году).

Из числа обжалованных 74 дела, или 29,48%, были отменены. В 2021 году из 251 обжалованного дела оставлено без изменений 154 дела, или 58% дел. В сравнении с показателями за 2020 год количество дел оставленных без изменений увеличилось на 20,31%.

В 2021 году в апелляционной инстанции рассмотрено 251 дело, из которых 113 дел, или 45%, обжалованы в кассационном порядке. Из обжалованных в кассационном порядке оставлено без изменений 90 дел, или 79,65%, что на 5,26% меньше, чем в 2020 году.

Затем слово было предоставлено председателям судов первой инстанции с их предложениями о деятельности местных судов.

В заключительном слове председатель Нарынского областного суда Майрагуль Дуйшенбекова представила обзор о деятельности судов области и подчеркнула необходимость недопущения повторения недостатков и дальнейшего закрепления имеющихся достижений.


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URL: https://www.vb.kg/413695
Теги:
Верховный суд, Нарынская область, суд, Кыргызстан
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