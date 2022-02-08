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Стало известно, когда пройдут Всемирные игры кочевников в Турции

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- Бакыт Басарбек
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Всемирные игры кочевников пройдут уже в конце сентября в турецком городе Изник. Об этом на своей странице в Facebook сообщил бывший министр культуры Кыргызстана Султан Раев.

"Под председательством министра спорта и молодежи Турции Мехмет Мухарам Касапоглу в качестве заместителя генерального секретаря Организации тюркских государств я участвовал в работе оргкомитета по организации IV Всемирных игр кочевников, которые пройдут в Изнике. Игры кочевников запланированы на конец сентября этого года. На сегодняшний день ожидается участие 2050 спортсменов из 74 стран.

Особое место отведено культурной программе в рамках Игр кочевников. К открытию и закрытию спектакля были привлечены лучшие режиссеры и сценаристы Турции", - написал он.


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URL: https://www.vb.kg/413696
Теги:
Турция, Всемирные игры кочевников, Султан Раев
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