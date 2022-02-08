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Где в Бишкеке завтра могут отключить электричество

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке и пригороде завтра, 9 февраля с 09-00 ч. до 17-00 будут проводить техобслуживание в целях предотвращения повреждения оборудования, сообщает ОАО "Северэлектро".

Возможны перерывы в электроснабжении в некоторых районах:

на ул.Дордой, Кожояр, Кара-Жыгач жилмассива Кара-Жыгач,

на отрезках ул.Матросова, Ала-Арчинской, Жибек-Жолу, Фрунзе, Осмонкула, Кирпичной, пер.Сумский города Бишкек;

в сёлах Манас, Комсомольское, Тёрт-Кёль, Новопавловка, Военно-Антоновка, Сокулук, Арал, Джаны-Пахта, Ак-Жол Сокулукского района;

-в сёлах Беш-Кюнгей, Каирма, Аламудун, Заречное, Лебединовка, Виноградное, Васильевка Аламудунского района Чуйской области

ОАО "Северэлектро" приносит извинения абонентам за неудобства, возникшие в связи с проведением работ.


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URL: https://www.vb.kg/413708
Теги:
отключение электроэнергии, Бишкек, Северэлектро
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