Погода
$ 84.71 - 84.88
€ 96.80 - 97.30

Подтверждена связь между дефицитом витамина D и тяжестью COVID-19

81  0
- Наталья Крайнова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Израильские ученые подтвердили, что низкий уровень витамина D в организме связан с высоким риском инфекции SARS-CoV-2, осложнениями и смертью. Сообщает lenta.ru со ссылкой на результаты научной работы опубликованы в журнале Plos ONE.

Специалисты провели ретроспективное исследование, чтобы понять, как уровень 25-гидроксивитамина D в плазме крови перед инфекцией влияет на тяжесть COVID-19 и смертность. Была проанализирована медицинская история 1176 пациентов, которые обратились в Медицинский центр Галилеи в городе Нагария с положительным результатом ПЦР-анализа на коронавирус SARS-CoV-2 с 7 апреля 2020 года по 4 февраля 2021 года. Исследователи отслеживали уровни 25(ОН)D от 14 до 730 дней до получения положительного ПЦР-теста.

Пациенты были распределены по группам в зависимости от тяжести заболевания и уровня 25(OH)D (дефицитный, недостаточный, адекватный и высокий уровень). Связь между уровнем витамина и тяжестью COVID-19 определялась с помощью регрессионного анализа.

Более низкий статус витамина D чаще выявлялся у пациентов, у которых позднее наблюдалось тяжелое или критическое течение заболевания (у 87,4 процента лиц), чем у людей с легкой или умеренной инфекцией (34,3 процента). Пациенты с дефицитом витамина D (меньше 20 нанограммов на миллилитр) в 14 раз чаще страдали от тяжелого или критического течения COVID-19, чем пациенты с уровнем витамина 40 нанограммов на миллилитр.

Хотя ретроспективное исследование не может однозначно установить причинно-следственную взаимосвязь, его результаты подтверждают гипотезу, согласно которой витамин D играет защитную роль против тяжелых форм коронавирусной инфекции. Кроме того, известно, что очень низкий уровень витамина характерен для людей, находящихся в группе риска, которые, например, страдают от диабета, ожирения, гипертонии, а также курят и ведут малоподвижный образ жизни. Витамин D также имеет важное значение для здоровья легких и регуляции процессов свертывания крови, которые нарушаются при COVID-19.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/413711
Теги:
витамины, коронавирус
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  