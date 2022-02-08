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Иранец обезглавил 17-летнюю жену и прогулялся с ее головой по улице

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- Наталья Крайнова
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В иранском городе Ахваз мужчина обезглавил свою 17-летнюю жену на многолюдной площади и позже прогулялся с ее головой по улицам. Об этом сообщает Iran International, видео публикует Telegram-канал "Сигнал".

По данным издания, девушку привезли из Турции, куда она уехала, чтобы сбежать от супруга. Вернуть ее в Иран помог ее собственный отец, который также является дядей убившего ее мужчины. Обезглавить девушку на площади мужчине помог его брат. Оба были задержаны в тот же день через несколько часов.

По данным полиции, мужчина заявил, что убил свою жену из-за "семейных проблем", но не уточнил, каких именно. Отмечается, что три года назад, в 14-летнем возрасте, она родила ребенка. Активисты и правозащитники считают, что это типичное убийство чести, которое практикуется в Иране за навлечение на семью позора. Например, согласно статье 630 Конституции страны, муж вправе убить жену, если он стал свидетелем "прелюбодеяния по взаимному согласию".

По данным женской правозащитной неправительственной организации в Ахвазе, за последние два года около 60 женщин стали жертвами убийств в защиту чести, в том числе в возрасте 10-15 лет. Ни один из виновных не был привлечен к ответственности, так как большинство семей даже не подавали в суд.


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URL: https://www.vb.kg/413715
Теги:
Иран, семейное насилие, убийство, женщины
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