Улан Ниязбеков обсудил вопросы сотрудничества с представителями "Saferworld

В Центральный аппарат МВД КР с ознакомительным визитом прибыли глава офиса международной организации "Saferworld" в Кыргызской Республике Стефан Стоянов, директор Баткенского филиала фонда "За международную

толерантность" Роберт Абазбеков, советник-эксперт Таалайбек Акбаев и советник по взаимодействию с правоохранительными органами Равшан Абдукаримов. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

По данным пресс-службы, начальник Службы общественной безопасности полковник милиции Сталбек

Рахманов провел для гостей экскурсию.

"Гостям рассказали о предпринимаемых мерах, нацеленных на преобразование всей деятельности милиции, гуманизацию, повышение доверия и качества партнёрства с гражданским обществом.

Делегации продемонстрировали дежурную часть, зал международного сотрудничества для встреч с официальными делегациями и проведения онлайн-конференций, центр оперативного управления и координации, через который интеллектуальные камеры в онлайн режиме контролируют ситуацию в местах массового скопления людей во всех районах и городах страны.

Ознакомили с результатом модернизации центра пресс-службы МВД, созданной студией, аппаратными и режиссерскими помещениями. Показали кабинет мониторинга, где установлена специальная аппаратура, позволяющая отслеживать деятельность передвижных приёмных милиции.

Кроме того, правоохранители рассказали о планах на будущее. В перспективе, для объединения всех дежурных частей, ИВС республики и обеспечения контроля в режиме реального времени за общественной и оперативной обстановкой, а также контроля за деятельностью подразделений ОВД КР. В настоящее время предлагается создать интерактивную доску с камерами видеонаблюдения с трансляцией всех регионов республики. Кроме этого, планируется оснастись всех участковых уполномоченных и инспекторов по делам несовершеннолетних бодикамерами и планшетами.

Далее прошла встреча в конференц-зале МВД с министром внутренних дел Кыргызской Республики генерал-майором милиции Уланом Ниязбековым. Глава МВД поблагодарил представителей "Saferworld" за плодотворное

сотрудничество. "Прежде всего, я хочу поблагодарить Фонд "За международную толерантность" и "Saferworld" за оказываемую поддержку в усилении потенциала кыргызской милиции во взаимодействии с населением.

На сегодняшний день, с Вашей поддержкой построены, отремонтированы и оснащены 40 Общественно-профилактических центров. Такая деятельность вносит большой вклад в усилия МВД Кыргызской Республики по обеспечению

безопасности среди населения на местном уровне", - отметил Улан Ниязбеков.

Министр подчеркнул, значимость совместных инициатив, значительные результаты, которые достигнуты обоюдными усилиями. Стороны обсудили вопросы дальнейшего сотрудничества и перспективы работы.

В завершении своих слов Улан Ниязбеков, отметил, что для органов внутренних дел очень важно налаживание партнерских отношений с населением и гражданским обществом. Министерство всегда открыто и готово оказать содействие при реализации намеченных общих планов для достижения положительных результатов.