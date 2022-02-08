Погода
$ 84.71 - 84.88
€ 96.80 - 97.30

Netflix снимет сериал о преступлении в закрытом российском городе

167  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Международный стриминговый сервис Netflix объявил о съемках четвертого российского сериала. Об этом сообщает lenta.ru.

Новый проект компании - криминальный триллер под названием "ЗАТО" (Закрытое административно-территориальное образование). Действие в сериале разворачивается в закрытом российском городе Лобачевск-4. По сюжету, в нем пропадает ребенок. Это дело будут расследовать журналистка Кристина и милиционер Дашкин. Интересно, что события в сериале происходят в постсоветский период.

"Мы вспомнили 90-е, как сильно они на всех нас повлияли, и влияют по сей день. Мы попытались рассказать историю о людях, которые не могут приспособиться к стремительным изменениям в обществе и всеми силами пытаются не потерять себя в ситуации, где никто больше ни во что не верит", - рассказал главный сценарист нового проекта Михаил Шприц.

Главные роли в сериале исполняют Анастасия Талызина, Михаил Тройник и Максим Стоянов. Режиссеры проекта - Дарья Жук и Станислав Либин. Сценарий написали Михаил Шприц, Илья Шеин и Ксения Мчедлидзе.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/413717
Теги:
кино, Россия, в мире
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  