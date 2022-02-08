Netflix снимет сериал о преступлении в закрытом российском городе

Международный стриминговый сервис Netflix объявил о съемках четвертого российского сериала. Об этом сообщает lenta.ru.

Новый проект компании - криминальный триллер под названием "ЗАТО" (Закрытое административно-территориальное образование). Действие в сериале разворачивается в закрытом российском городе Лобачевск-4. По сюжету, в нем пропадает ребенок. Это дело будут расследовать журналистка Кристина и милиционер Дашкин. Интересно, что события в сериале происходят в постсоветский период.

"Мы вспомнили 90-е, как сильно они на всех нас повлияли, и влияют по сей день. Мы попытались рассказать историю о людях, которые не могут приспособиться к стремительным изменениям в обществе и всеми силами пытаются не потерять себя в ситуации, где никто больше ни во что не верит", - рассказал главный сценарист нового проекта Михаил Шприц.

Главные роли в сериале исполняют Анастасия Талызина, Михаил Тройник и Максим Стоянов. Режиссеры проекта - Дарья Жук и Станислав Либин. Сценарий написали Михаил Шприц, Илья Шеин и Ксения Мчедлидзе.