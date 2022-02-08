Теперь новые дома в Кыргызстане можно сдавать только с энергопаспортом

В Кыргызстане впервые начнут работать аккредитованные специалисты по энергетической сертификации зданий

В Государственном агентстве архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства при кабинете министров КР (Госстрой) провели государственную аккредитацию специалистов по энергетической сертификации зданий, периодическому контролю энергетической эффективности котлов, систем отопления и горячего водоснабжения.

Энергетическая сертификация зданий – это определение класса энергетической эффективности здания по шкале от A до G. Согласно закону КР "Об энергетической эффективности зданий" №137 от 26 июля 2011 года, деятельность в этой области осуществляется на основе эффективного и рационального использования энергетических ресурсов, поддержки и стимуляции мер по повышению энергетической эффективности зданий, снижения выбросов парниковых газов в эквиваленте СО2.

Мы попросили прокомментировать, как прошел конкурс по аккредитации специалистов по энергетической сертификации зданий, начальника отдела жилищно-коммунального строительства Госстроя Максата Амираева.

По его словам, заявки на конкурс по прохождению аттестации подали 27 человек.

"В итоге 31 декабря 2021 года 18 специалистам (из них 10 женщин) были вручены сертификаты по энергетическому обследованию зданий, 1 человек получил сертификат в том числе и по сертификации котлов.

Первый поток оказался удачным, все настоящие профессионалы своего дела, люди готовились и ждали аккредитации. По плану мы думали, что наберем 8-10 человек, но мы его перевыполнили", - сказал Максат Амираев.

Аккредитация специалистов по энергетической сертификации зданий стала возможной в рамках технической поддержки Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейского Союза (ЕС) по улучшению законодательства в области энергосбережения, которая ведется с 2009 года при сотрудничестве с Госстроем и ОФ "Юнисон Групп".

Президент ОФ "Юнисон Групп" Нурзат Абдырасулова отметила, что создание института специалистов по энергосертификации зданий – это необходимая и актуальная мера.

"Независимые специалисты возьмут на себя работу для оказания помощи, с одной стороны, государственному уполномоченному органу в реализации закона, с другой стороны - владельцам зданий, которым требуется профессиональная техническая помощь. Я думаю, что это очень важный шаг в истории строительного сектора Кыргызстана. Это поможет людям увидеть подтвержденный уровень энергоэффективности здания.

Такие помещения будут иметь конкурентное преимущество на рынке недвижимости и помогут сократить потребление энергоресурсов, что важно в период нехватки энергии. Внедрение позитивно отразиться для государства, бизнеса и развития рынка зеленых технологий", - подчеркнула она.

Отметим, что раннее разработанный Закон "Об энергетической эффективности зданий" не выполнял свои функции в связи с отсутствием профильных специалистов. Теперь же планируется, что все новые построенные здания должны соблюдать нормы достижения минимального класса энергопотребления (класс "В") и получение энергетического сертификата здания.