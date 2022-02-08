Цыплят-самцов запретили уничтожать во Франции

Французские власти запретили уничтожать цыплят-самцов сразу после их вылупления, передает издание Connexion France.

Как сообщается, до этого во Франции ежегодно отбраковывалось до 50 миллионов цыплят-самцов, в Европейском союзе эта цифра достигает 300 миллионов. Цыплят-самцов убивают сразу после их появления из яиц. Причина - во взрослом возрасте от них нельзя получить ни яиц, ни мяса, как от куриц.

Теперь инкубаторы и поставщики яиц должны до конца года установить специальное устройство для определения пола эмбриона в яйце, чтобы их отсортировать.

Отмечается, что данный запрет приняли при содействии зоозащитников. Тем не менее с новшеством они согласны не полностью. Глава французского Союза защиты сельскохозяйственных животных Леопольдин Шарбонно отметила, что современные технологии определяют пол яйца до 15-го дня, а это поздний срок, поскольку уже тогда цыплята могут испытывать боль.